"Ньюкасл" хочет Бена Годфри

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении защитника "Эвертона" Бена Годфри.

Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Годфри, которого "Эвертон" приобрел у "Норвича" за 25 миллионов фунтов в октябре 2020.



Хау наводил справки насчет 24-летнего Годфри, сыгравшего два матча за сборную Англии, еще в январе, но тогда сделка не была возможна.



Ожидается, что по окончании сезона "сороки" предпримут еще одну попытку переманить Бена. Серьезные финансовые проблемы "ирисок" этому должны поспособствовать.



Добавим, в минувший четверг Годфри помог "Эвертону" одержать победу 1:0 над "Ньюкаслом" и отдалиться от зоны вылета Премьер-Лиги.