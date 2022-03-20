"Ньюкасл" хочет Бена Годфри
"Ньюкасл" заинтересован в приобретении защитника "Эвертона" Бена Годфри.
Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Годфри, которого "Эвертон" приобрел у "Норвича" за 25 миллионов фунтов в октябре 2020.
Хау наводил справки насчет 24-летнего Годфри, сыгравшего два матча за сборную Англии, еще в январе, но тогда сделка не была возможна.
Ожидается, что по окончании сезона "сороки" предпримут еще одну попытку переманить Бена. Серьезные финансовые проблемы "ирисок" этому должны поспособствовать.
Добавим, в минувший четверг Годфри помог "Эвертону" одержать победу 1:0 над "Ньюкаслом" и отдалиться от зоны вылета Премьер-Лиги.
20.03.2022 16:00
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