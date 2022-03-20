Янг счел за комплимент бурное празднование "Арсенала"
Ветеран "Астон Виллы" Эшли Янг счел за комплимент бурное празднование "Арсеналом" победы над его командой.
Накануне "Арсенал" одержал победу 0:1 на "Вилла Парк" благодаря голу Букайо Сака, и Янга поразило то, как радовались игроки лондонской команды после финального свистка.
"Думаю, "Вилла Парк" – сложное место для выездов. Это было видно по тому, как они праздновали".
"Мы хотим сражаться за место в зоне еврокубков, мы хотим вернуть клуб туда, и у каждого из нас есть такие амбиции. Поэтому мы хотим сделать свой стадион крепостью, но также нам нужно выигрывать матчи".
"Мы видели, как они праздновали победу, и это говорит о том, на каком уровне мы находимся. За последние 10 лет я не видел, чтобы "Арсенал" так праздновал. Они праздновали, словно выиграли лигу", — сообщил Янг VillaTV.
20.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
Молодые, победа перед отпуском всегда приятна
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уже который клуб жалуется на бурное празднование Арсенала...
ребята молоды и амбициозны. если так посмотреть, многие из них без громких имен. А все благодаря работе тренера
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Они все собираются ныть, как арсенал празднует победы и поднимает командный дух? Янгу бы пойти пожрать голубиного помета
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