Янг счел за комплимент бурное празднование "Арсенала"

Ветеран "Астон Виллы" Эшли Янг счел за комплимент бурное празднование "Арсеналом" победы над его командой.

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:1 на "Вилла Парк" благодаря голу Букайо Сака, и Янга поразило то, как радовались игроки лондонской команды после финального свистка.



"Думаю, "Вилла Парк" – сложное место для выездов. Это было видно по тому, как они праздновали".



"Мы хотим сражаться за место в зоне еврокубков, мы хотим вернуть клуб туда, и у каждого из нас есть такие амбиции. Поэтому мы хотим сделать свой стадион крепостью, но также нам нужно выигрывать матчи".



"Мы видели, как они праздновали победу, и это говорит о том, на каком уровне мы находимся. За последние 10 лет я не видел, чтобы "Арсенал" так праздновал. Они праздновали, словно выиграли лигу", — сообщил Янг VillaTV.