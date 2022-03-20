Клопп: "Всегда относился к Кубку Англии серьезно"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что всегда относился к Кубку Англии самым серьезным образом.
В воскресенье против "Ноттингем Форест" "Ливерпуль" проведет свой первый четвертьфинал Кубка Англии за все время работы Клоппа в клубе.
Прежде "красные" поспешно вылетали из Кубка Англии, из-за чего могло сложиться ошибочное впечатление о том, что Юрген пренебрегает этим соревнованием.
"Мое отношение к Кубку Англии не менялось, совершенно не менялось. Я всегда хотел отправиться на "Уэмбли". Просто этого не случалось".
"Я требую от игроков ужасно многого, но наступает момент, когда ты должен убрать их из состава и дать передышку — поэтому мы делали перестановки".
"Кроме того, нам не всегда везло с жребием. Мы не просили, чтобы нам давали "Челси" или "Юнайтед" в ситуации, когда у нас нет всех игроков", — цитирует Клоппа Daily Mail.
20.03.2022 14:00
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Зато результаты при Клопе в кубке Англии не серьезные.
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врёт сучка, серьезно она относится только к лгбт-активизму и ротированию
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