Клопп: "Всегда относился к Кубку Англии серьезно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что всегда относился к Кубку Англии самым серьезным образом.

В воскресенье против "Ноттингем Форест" "Ливерпуль" проведет свой первый четвертьфинал Кубка Англии за все время работы Клоппа в клубе.



Прежде "красные" поспешно вылетали из Кубка Англии, из-за чего могло сложиться ошибочное впечатление о том, что Юрген пренебрегает этим соревнованием.



"Мое отношение к Кубку Англии не менялось, совершенно не менялось. Я всегда хотел отправиться на "Уэмбли". Просто этого не случалось".



"Я требую от игроков ужасно многого, но наступает момент, когда ты должен убрать их из состава и дать передышку — поэтому мы делали перестановки".



"Кроме того, нам не всегда везло с жребием. Мы не просили, чтобы нам давали "Челси" или "Юнайтед" в ситуации, когда у нас нет всех игроков", — цитирует Клоппа Daily Mail.