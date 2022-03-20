"Юнайтед" проявляет интерес к Ясссину Буну

Яссин Буну "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу "Севильи" Яссину Буну.

29-летний Буну очень уверенно проводит этот сезон и считается одним из двух главных претендентов на звание Голкипера Года в Ла Лиге — наравне с Тибо Куртуа из "Реала".

Сейчас у рожденного в Канаде марокканца остается еще два года по контракту, который подразумевает отступные в 25 миллионов фунтов.

По информации Daily Mirror, "Юнайтед" отслеживает Буну уже несколько месяцев, попросив лагерь Яссина держать в курсе всех новостей относительно будущего игрока.

Приглашение "красными дьяволами" нового голкипера зависит от того, кто будет назначен главным тренером и как этот человек поступит с имеющимися вратарями, включая Давида Де Хеа, от действующего контракта которого остается один полный год.


Метки Буну, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2022 13:00

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  1. mancunia-planet 20.03.2022 13:48 # mancunia-planet
    Вот нахуя это нужно, если с данной позицией нет никаких проблем, тупые вы мудаки там в правлении
    Может лучше о обороне подумать? Центральная зона полузащиты?!

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