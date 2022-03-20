"Юнайтед" проявляет интерес к Ясссину Буну

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу "Севильи" Яссину Буну.

29-летний Буну очень уверенно проводит этот сезон и считается одним из двух главных претендентов на звание Голкипера Года в Ла Лиге — наравне с Тибо Куртуа из "Реала".



Сейчас у рожденного в Канаде марокканца остается еще два года по контракту, который подразумевает отступные в 25 миллионов фунтов.



По информации Daily Mirror, "Юнайтед" отслеживает Буну уже несколько месяцев, попросив лагерь Яссина держать в курсе всех новостей относительно будущего игрока.



Приглашение "красными дьяволами" нового голкипера зависит от того, кто будет назначен главным тренером и как этот человек поступит с имеющимися вратарями, включая Давида Де Хеа, от действующего контракта которого остается один полный год.