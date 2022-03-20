Киоун считает "Тоттенхэм" фаворитом в борьбе за четвертое место

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает "Тоттенхэм" фаворитом на завоевание четвертого места в этом сезоне Премьер-Лиги.

Благодаря победе 0:1 над "Астон Виллой" накануне "Арсенал" укрепился на четвертой позиции в таблице. В данный момент "канониры" опережают "Манчестер Юнайтед" на четыре очка, "Тоттенхэм" — на шесть.



Однако Киоун указывает на то, что у "шпор" проще календарь в остатке сезона.



"Думаю, "Тоттенхэм" выглядит фаворитом на попадание в топ-4. Давайте посмотрим, смогут ли они это делать".



"Я знаю, что сейчас "Арсенал" находится в лучшей позиции, но когда я смотрю на их расписание, на выезды к "Челси" и "Тоттенхэму"... Все в руках "Арсенала", и если они продолжат выступать таким же образом, то смогут это сделать, однако впереди длинный путь".



"Предстоит сыграть еще много матчей, и я по-прежнему считаю "Тоттенхэм" фаворитом", — цитирует Киоуна Daily Mail.