"Астон Вилла" лидирует в борьбе за Филлипса

"Астон Вилла" лидирует в борьбе за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

В данный момент у Филлипса остается еще два полных года по контракту, и ранее Калвин выражал готовность продлить сотрудничество с родным клубом.



Однако недавняя смена главного тренера на "Элланд Роуд" и неясные спортивные перспективы "Лидса" могут подтолкнуть Филлипса к уходу.



Как сообщает The Times, "Вилла" рассматривает Калвина в качестве своей ключевой трансферной цели и готова заплатить 60 миллионов фунтов за 26-летнего игрока сборной Англии.



"Вилланы" надеются, что Филлипс поможет команде Стивена Джеррарда выйти на новый уровень и стать претендентом на место в топ-6 Премьер-Лиги.



Мотивировать Калвина, который также интересен "Вест Хэму" и "Ньюкаслу", бирмингемский клуб собирается с помощью зарплаты в районе 10 млн. фунтов в год.