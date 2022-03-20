Названа стоимость строительства нового стадиона для МЮ

Строительство нового стадиона на месте "Олд Траффорд" обошлось бы "Манчестер Юнайтед" в 1.5 миллиарда фунтов.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" рассматривает несколько вариантов по обновлению своего стадиона, включая поэтапную или частичную реконструкцию "Олд Траффорд", а также полный снос существующей арены с последующим строительством новой.



Предварительные расчеты говорят о том, что последний вариант обошелся бы "красным дьяволам" примерно в 1.5 млрд. фунтов, учитывая подорожание стройматериалов. Таким образом, это был бы самый дорогой стадион в стране.



Если "Юнайтед" решится построить новый стадион, то должен будет серьезно поработать над источниками финансирования. Как сообщает Daily Mail, "дьяволы" могут взять дополнительные кредиты и выпустить облигации.



Ожидается, что "Юнайтед" проведет консультации со своими болельщиками, прежде чем примет какое-либо решение.