Рюдигер почти гарантированно покинет "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер почти гарантированно покинет "Челси" свободным агентом грядущим летом.

Еще недавно Рюдигер был на пороге согласования нового трехлетнего контракта с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. Антонио и "Челси" оставалось договориться о бонусах и правах на использование образа игрока.

Однако затем грянул кризис, связанный с наложенными на владельца "синих" Романа Абрамовича санкциями, и все переговоры были поставлены на паузу до тех пор, пока клуб не обретет нового хозяина.

Как утверждает Daily Mail, теперь Рюдигер почти точно покинет "Стэмфорд Бридж". Антонио сватают в зарубежные клубы, однако у него будет несколько вариантов, чтобы остаться в Премьер-Лиге.

По информации издания, подписать 29-летнего немца хотят "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. yela 20.03.2022 11:00 # yela
    Почти гарантированно - интересное словосочетание.
    Почти гарантированно задумался, чтобы окончательно решить покидать клуб или нет

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  2. yamateh 20.03.2022 10:13 # yamateh
    Пох на него вообще. Придут новые

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  3. jirrort 20.03.2022 10:09 # jirrort
    Удачи

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  4. puhovik-vengera 20.03.2022 09:06 # puhovik-vengera
    корабль тонет, крысы бегут

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