Рюдигер почти гарантированно покинет "Челси"
Защитник Антонио Рюдигер почти гарантированно покинет "Челси" свободным агентом грядущим летом.
Еще недавно Рюдигер был на пороге согласования нового трехлетнего контракта с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. Антонио и "Челси" оставалось договориться о бонусах и правах на использование образа игрока.
Однако затем грянул кризис, связанный с наложенными на владельца "синих" Романа Абрамовича санкциями, и все переговоры были поставлены на паузу до тех пор, пока клуб не обретет нового хозяина.
Как утверждает Daily Mail, теперь Рюдигер почти точно покинет "Стэмфорд Бридж". Антонио сватают в зарубежные клубы, однако у него будет несколько вариантов, чтобы остаться в Премьер-Лиге.
По информации издания, подписать 29-летнего немца хотят "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
20.03.2022 09:00
Просмотров: 887
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Почти гарантированно - интересное словосочетание.
Почти гарантированно задумался, чтобы окончательно решить покидать клуб или нет
(ответить)
Пох на него вообще. Придут новые
(ответить)
Удачи
(ответить)
корабль тонет, крысы бегут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий