Защитник Антонио Рюдигер почти гарантированно покинет "Челси" свободным агентом грядущим летом.

Еще недавно Рюдигер был на пороге согласования нового трехлетнего контракта с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. Антонио и "Челси" оставалось договориться о бонусах и правах на использование образа игрока.



Однако затем грянул кризис, связанный с наложенными на владельца "синих" Романа Абрамовича санкциями, и все переговоры были поставлены на паузу до тех пор, пока клуб не обретет нового хозяина.



Как утверждает Daily Mail, теперь Рюдигер почти точно покинет "Стэмфорд Бридж". Антонио сватают в зарубежные клубы, однако у него будет несколько вариантов, чтобы остаться в Премьер-Лиге.



По информации издания, подписать 29-летнего немца хотят "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".