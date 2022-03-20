Сака просит защиты у рефери
Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что ему нужно больше защиты со стороны рефери.
Накануне 20-летний Сака своим голом принес "Арсеналу" важную победу 0:1 в гостях у "Астон Виллы". Быстрый и напористый вингер стал мишенью для игроков бирмингемской команды, не сумев доиграть матч до конца.
Особенно Сака досталась в столкновении с защитником "вилланов" Тайроном Мингсом, и Букайо хочет, чтобы рефери поступали строже с грубиянами в таких ситуациях.
"Я не жаловался рефери. Я просто хотел, чтобы он понял, что таков мой стиль игры: я на скорости иду на соперников, и порой мне нужно чуть чуть больше защиты, когда соперники пытаются умышленно ударить меня".
"Моя лодыжка слегка в крови, но в следующем матче я собираюсь делать то же самое", — сообщил Сака BT Sport.
20.03.2022 08:00
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