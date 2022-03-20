Тухель не ожидает, что Джеймс поедет в сборную Англии

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что правый защитник Рис Джеймс, вероятно, не поедет в сборную Англии.

22-летний Джеймс не принимал участия в субботней победе "синих" над "Мидлсбро" со счетом 0:2 в 1/4 финала Кубка Англии из-за мышечной травмы, полученной ранее в марте.



И хотя Рис был назван в числе 25 игроков, приглашенных в сборную Англии на товарищеские матчи против Швейцарии и Кот-д'Ивуара, Тухель не ожидает, что его подопечный откликнется на этот вызов.



"Петр Чех поговорит об этом. Ему рекомендовано не ездить. Он все еще тренируется по индивидуальной программе, иначе мы бы взяли его в Лилль и выпустили здесь".



"Бесспорно, ему нужна еще одна неделя реабилитации, и я думаю, мы сможем обеспечить это лучше. Это не работа национальной команды", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Добавим, ранее английская сборная недосчиталась Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля". Теперь у Гарета Саутгейта остался только один крайний защитник в лице Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед".