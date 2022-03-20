30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 20 марта, двумя поединками продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



У "Лестера" очередная неудачная серия — уже пять матчей в Премьер-Лиге без побед (2 ничьи, 3 поражения). А вот "Брентфорд" может впервые за 75 с лишним лет выиграть три поединка кряду в высшем дивизионе. "Лисы" брали верх в восьми из девяти последних встреч с "пчелами", девятую завершив вничью.



Полузащитник, вероятно, будет лишен Уилфрида Ндиди и Марка Олбрайтона, которые травмировались в матче Лиги Конференций против "Ренна". Чаглар Сеюнджю и Патсон Дака под вопросом.



Полузащитник "Брентфорда" Джош Дасилва завершает отбывать трехматчевую дисквалификацию.



ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 19:30



В календарном 2022 году "Тоттенхэм" провел 16 матчей, половину проиграв и половину выиграв. "Вест Хэм" одержал только одну победу в шести последних выездных поединках во всех соревнованиях — против скромного "Киддерминстера" в экстра-таймах. "Шпоры" потерпели лишь да поражения в 19 последних домашних встречах с "молотобойцами" в высшем дивизионе (10 побед, 7 ничьих).



"Тоттенхэм" все еще вынужден обходиться без Райана Сессеньона и Оливера Скиппа. Яфет Танганга перенес операцию на колене и в этом сезоне уже не сыграет.



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн вне игры с травмой пятки. Владимир Цоуфал идет на поправку после операции на грыже.