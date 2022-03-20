Почеттино определится со своим будущим в конце сезона

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что его будущее прояснится только после окончания сезона.

На протяжении последних недель Почеттино сватают в "Манчестер Юнайтед", назад в "Тоттенхэм", а также в "Реал". Эти слухи только усилились после вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Согласно слухам, "Юнайтед" надеется определиться со своим новым рулевым до конца апреля, однако у Маурисио несколько другие планы.



"Мы проанализируем все в конце сезона. В конце сезона станет видно (останется ли Почеттино). Это будет решение клуба", — цитирует аргентинского специалиста ESPN.



Добавим, свой последний матч в этом сезоне Лиги 1 ПСЖ сыграет 21 мая.