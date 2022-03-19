Поддерживаемый Терри консорциум хочет купить 10% акций "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри поддержал консорциум True Blues, который собирается приобрести 10 процентов акций клуба со "Стэмфорд Бридж".

В данный момент "Челси" находится на пороге обретения нового владельца. Роман Абрамович уже закончил сбор предложений от потенциальных покупателей и теперь решает, кому передаст свой клуб.



Как сообщает The Independent, поддерживаемый Терри консорциум планирует договориться с новым владельцем, кто бы им ни стал, о вхождении фанатов в капитал клуба.



План True Blues состоит в том, чтобы купить у нового владельца 10 процентов акций "Челси" примерно за 250 миллионов фунтов, а затем предлагать фанатам NFT-токены за 100 фунтов с правом голоса.



"Челси" играл столь важную роль в моей жизни на протяжении 22 лет. Я хочу защитить историю и наследие клуба в преддверии новой эры, объединив свои усилия с людьми, которые разделяют мое видение относительно развития лучшего клуба в мире и понимают нашу ДНК".



"Встретившись и выслушав консорциум True Blues, я убедился, что они понимают это. Это группа фанатов, поддерживающих "Челси" всю свою жизнь, и держателей сезонных абонементов, которые создали концепцию, чтобы помочь новому владельцу и обеспечить участие фанатов в управлении клубом", — говорится в заявлении Терри.