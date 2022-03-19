"Челси" победил "Боро" и вышел в полуфинал Кубка Англии
"Челси" стал первым полуфиналистом Кубка Англии, без особых проблем победив на выезде "Мидлсбро" из Чемпионшипа со счетом 0:2.
Главный тренер "синих" Томас Тухель поменял половину игроков в стартовом составе относительно выезда к "Лиллю" в Лиге Чемпионов. Среди прочих свой шанс получили Рубен Лофтус-Чик и Ромелу Лукаку.
Хозяева неплохо выглядели в начале матча, однако гости вскоре наладили контроль мяча и на 15-й минуте открыли счет. Хаким Зийеш запустил в прорыв по правому флангу Мейсона Маунта, который чуть вошел в штрафную и сразу же прострелил низом во вратарскую на подключившегося Лукаку — 0:1.
Поддерживаемые своими болельщиками "речники" пытались ходить вперед, однако на 31-й минуте пружина контратак "Челси" разжалась еще раз. Оказавшись на правом фланге, Зийеш сместился вдоль границы штрафной по направлению центра и пробил в дальний угол ворот — 0:2.
Далее игра успокоилась. В остатке тайма и затем уже после перерыва "синие" играли на удержание, при этом не давая "речникам" приблизиться к воротам Эдуара Менди.
За весь матч хозяева так ни разу и не пробили в створ ворот Менди и не создали ни одного реального момента.
На сей раз "Боро" не удалось преподнести сенсацию. "Челси" убедительно доказал свое превосходство в классе в первые полчаса, а дальше играл по счету.
"Мидлсбро" — "Челси" — 0:2 (0:2)
Голы: Лукаку 15 Зийеш, 31.
"Мидлсбро": Ламли, Дейкстил, Макнэйр (Пелтьер 53), Фрай (Бамба 45), Джонс, Таверньер, Хаусон, Крукс, Тэйлор (Бола 58), Балоган (Коберн 74), Коннолли (Уотмор 58).
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Сарр, Ковачич (Канте 69), Лофтус-Чик, Маунт, Зийеш (Кенеди 81), Лукаку (Вейл 84), Пулишич (Вернер 68).
Предупреждения: Хаусон, Пелтьер.
19.03.2022 22:05
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Последние комментарии:
Гейгуннеры опять от зависти передохли все.
(ответить)
Словяне всё меньше и меньше
ой как зеабись ой как хорошо
Слава Укропам Zлава Русским
бесплатно развлекают меня хахахаха
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а почему рашисты используют в своей маркировке латыницу, а не кирилицу, ахахахха .
есть кто ответит из рашистов?
(ответить)
Лукаку то оказывается лучший бомбардир клуба, а недовольства сколько было
(ответить)
пока нормальные чеченцы батальйона имени шейха мансура воюют плечо к плечу с ВСУ, кадыровские девочки и их фанатки ( типа обезьянки иана) только и могут, что на фапле какули поедать... эх, казалось бы чеченцы такой свободолюбивый вольный народ...только кто-то остается верен принцыпам, а кто-то продался за бабки. А кто-то и вовсе на фапле поедает какули
(ответить)
тут че до сих пор 2,5 хахла высирают свои тик токи и телеграмы? 3 недели уже отдыхаете, может на работу пора?
(ответить)
Слава Украине! Выстоим!
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Ник Кэнди: "дерьмо случается".
(ответить)
— "Челси" в последних 13 матчах во всех турнирах:
- 12 побед
- 1 поражение по пенальти
◉ 25 забито
◉ 6 пропущено
◉ 8 сухих матчей
Ну понятно
(ответить)
Заметьте, faterland - это ж просто очередной бот, который скидывает нам сюда мусор с малоизвестных каналов телеги, чтоб хохлонацики не падали духом. Ну ничего, скоро и его "кинжал" настигнет))))
(ответить)
Мир меняется. Кто в силах выстоять против армии Изенгарда и Мордора? Бросить вызов могуществу Саурона и Сарумана и союзу Двух крепостей! Вместе, мой повелитель Саурон, мы поработим Средиземье! Старый мир сгорит в огне горнила. Леса падут под ударами топора. Установится новый порядок! Наша военная машина раздавит всех мечом, копьём, железным кулаком орков! Осталось только устранить тех, кто противостоит нам!
(ответить)
Работает Javelin, орки отправились в ад.
https://t.me/oko_x/8469
раньше все на котиков смотрели релаксировали, а сейчас глянешь очередной видос, где русню сжигают - и так хорошо сразу на душе.
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани, і гори —
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... а до того
Я не знаю бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
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А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина...
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого - з вірності у коханні.
У кого - з вічного поривання.
У кого - з щирості до роботи.
У кого - з щедрості на турботи.
У кого - з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!
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В Беларуси сейчас отмечается очень интересная тенденция.
Москва продолжает давить на Лукашенко в вопросе участия Беларуси в войне против Украины. Сам Лукашенко не особо горит желанием принимать участие в этой авантюре как минимум по нескольким причинам.
Во-первых – в беларуской армии очень низкая мотивация военнослужащих участвовать в этой бойне. Фактически, большая часть как рядового, так и офицерского состава не горят желаниям воевать с украинцами.
Во-вторых, после трёх с лишним недель боев в Украине, беларуский генералитет увидел, что их армию ожидает в Украине. И если для России 14 тысяч трупов и четыре десятка тысяч раненных это условно приемлемые потери, то для беларуской армии это катастрофа общегосударственного масштаба.
В-третьих, в Беларуси прекрасно понимают, на, что способна их армия и не видят какой либо перспективы эффективного применения её против ВСУ, разве, что как мясной затычки для компенсации паузы в подвозе резервов ВС РФ.
В четвёртых, Лукашенко понимает, что когда в Беларусь пойдут тысячи похоронок, это может спровоцировать народ к новым протестам, причём с куда более далеко идущими последствиями. Хотя бы потому, что тогда народ могут поддержать некоторые офицеры и даже подразделения.
Но события последних дней показывают, что давление на Лукашенко со стороны Москвы растёт и в какой-то момент Кремль может своего добиться.
Александр Коваленко
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Борис Джонсон: Путин напал на Украину, потому что боится её.
«Конечно же, Путин не верил, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО. Он прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про историю русского народа, он тоже не верит.
Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что он боится Украину по совершенно другой причине. Он боится потому что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась всё ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера всё сильнее.
И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской России тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с Путиным на выборах, тебя или отравят или застрелят», — сказал британский премьер.
=
Это правда, у хуйла Украина как кость в горле.
Уже сейчас мин зп выше в 2 раза, чем у орков.
(ответить)
Интер сыпеться.
Милан идет к чемпику! (надеюсь)
(ответить)
Ну чего, как импортозаместились?
https://t.me/dvachannel/88259
дегенераты своего ничего не имеют
(ответить)
Це пздц, ну и кому там объяснять???
86% россиян поддерживают потенциальное нападение на ЕС (Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия). Об этом свидетельствует опрос от Activegroup.
дегенераты хотят, чтобы не только они жили в говне
(ответить)
Очень интересное фото
Замечу, что это не Тайфун-К и не Тайфун-У и даже не банальный КамАЗ образца 2000-х годов и ранее... Это уничтоженный Зил-131. Пережиток совкового прошлого.
То есть, вторая волна "второй" армии мира и резервы передовых групп это вот это вот убогое.
Ну, ОК!
https://t.me/kharkiv_1654/31399
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