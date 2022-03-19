"Челси" победил "Боро" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Челси" стал первым полуфиналистом Кубка Англии, без особых проблем победив на выезде "Мидлсбро" из Чемпионшипа со счетом 0:2.

Главный тренер "синих" Томас Тухель поменял половину игроков в стартовом составе относительно выезда к "Лиллю" в Лиге Чемпионов. Среди прочих свой шанс получили Рубен Лофтус-Чик и Ромелу Лукаку.



Хозяева неплохо выглядели в начале матча, однако гости вскоре наладили контроль мяча и на 15-й минуте открыли счет. Хаким Зийеш запустил в прорыв по правому флангу Мейсона Маунта, который чуть вошел в штрафную и сразу же прострелил низом во вратарскую на подключившегося Лукаку — 0:1.



Поддерживаемые своими болельщиками "речники" пытались ходить вперед, однако на 31-й минуте пружина контратак "Челси" разжалась еще раз. Оказавшись на правом фланге, Зийеш сместился вдоль границы штрафной по направлению центра и пробил в дальний угол ворот — 0:2.



Далее игра успокоилась. В остатке тайма и затем уже после перерыва "синие" играли на удержание, при этом не давая "речникам" приблизиться к воротам Эдуара Менди.



За весь матч хозяева так ни разу и не пробили в створ ворот Менди и не создали ни одного реального момента.



На сей раз "Боро" не удалось преподнести сенсацию. "Челси" убедительно доказал свое превосходство в классе в первые полчаса, а дальше играл по счету.



"Мидлсбро" — "Челси" — 0:2 (0:2)



Голы: Лукаку 15 Зийеш, 31.



"Мидлсбро": Ламли, Дейкстил, Макнэйр (Пелтьер 53), Фрай (Бамба 45), Джонс, Таверньер, Хаусон, Крукс, Тэйлор (Бола 58), Балоган (Коберн 74), Коннолли (Уотмор 58).



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Сарр, Ковачич (Канте 69), Лофтус-Чик, Маунт, Зийеш (Кенеди 81), Лукаку (Вейл 84), Пулишич (Вернер 68).



Предупреждения: Хаусон, Пелтьер.