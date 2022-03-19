Артета развеял опасения насчет здоровья Сака
Наставник "Арсенала" Микель Артета развеял опасения насчет состояния здоровья вингера Букайо Сака.
Именно 20-летний Сака принес "Арсеналу" победу 0:1 в субботнем матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы", однако после нескольких жестких единоборств Букайо был вынужден уйти с поля.
Тем не менее, Артета ожидает, что Букайо будет готов к товарищеским матчам сборной Англии против Швейцарии и Кот-д'Ивуара в конце марта.
"Еще против "Ливерпуля" у него возникли некоторые проблемы с бедром, вдобавок сказалось утомление".
"Он сыграл много минут. Мы не хотели рисковать им. Сейчас ему нужно отправиться в сборную Англии, поэтому мы решили заменить его от греха".
"Думаю, он должен быть в порядке", — цитирует Артету Evening Standard.
19.03.2022 21:00
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