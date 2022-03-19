Артета: "Это была большая победа"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подчеркнул важность победы над "Астон Виллой" (0:1).
Поражением 0:2 от "Ливерпуля" в минувшую среду "Арсенал" не только прервал свою серию из пяти побед подряд в Премьер-Лиге, но и ухудшил свои шансы финишировать в топ-4.
К счастью, "канонирам" удалось быстро поправить положение, добыв три очка на "Вилла Парк" благодаря единственному голу Букайо Сака.
"Это была большая победа. После поражения от "Ливерпуля" мы хотели приехать сюда и в первую очередь сыграть хорошо, а также набрать три очка, потому что мы хотим сохранить набранный темп".
"Думаю, сегодня команда проявила свой характер, сыграв так, как мы хотели сыграть. Мы доминировали в игре", — цитирует Артету The Independent.
19.03.2022 20:00
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