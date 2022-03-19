Рюдигер, возможно, уже договорился с "Ювентусом"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер, возможно, уже согласился на переход в "Ювентус".

Как известно, контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце сезона, и еще до кризиса, который грянул на "Стэмфорд Бридж" из-за санкций в отношении Романа Абрамовича, "синим" не удавалось склонить Антонио к продлению сотрудничества.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, Рюдигер не останется в "Челси", поскольку уже дал согласие на переход в "Ювентус", с которым должен заключить контракт на четыре года.

"Ювенус" готов платить свыше 8 миллионов фунтов в год Рюдигеру, которого главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри считает идеальным для своей тактики, учитывая способность Антонио сыграть как в четверке, так и в тройке защитников.

Утверждается, что в борьбе за 29-летнего немца "Ювентус" опередил "Реал" и "Баварию".


Метки Рюдигер, слухи, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2022 19:00

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  1. chelsealondon 19.03.2022 19:51 # chelsealondon
    Фейковая инфа…

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  2. division 19.03.2022 19:21 # division
    Удачи. В системе Тухеля был топом, не факт что в юве будет таким же

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