Ник Кэнди: "Стэмфорд Бридж" — дерьмо"
Потенциальный покупатель "Челси" Ник Кэнди раскритиковал состояние стадиона "синих" Стэмфорд Бридж".
При поддержке других инвесторов Кэнди предложил 2.5 млрд. фунтов за "Челси", а также взял на себя обязательство построить новый стадион на месте "Стэмфорд Бридж".
По мнению Ника, нынешняя арена "синих" чрезвычайно устарела и больше не соответствует уровню клуба.
"Этот стадион не годится для эксплуатации в 21-м веке. Просто не годится. Так что это нужно сделать — особенно в свете того, что правительство хочет принять Чемпионат Мира в будущем".
"Мне довелось побывать в VIP-ложе и во многих других частях стадиона. Когда я ходил на футбол вместе с отцом, то сидел рядом с гостевым сектором, и я могу сказать, что, по большому счету, этот стадион — дерьмо".
"Тоттенхэм" обладает лучшим стадионом в мире, он умопомрачительно великолепен. Нам далеко до их уровня инфраструктуры — хотя "Тоттенхэму" далеко до нас на поле", — сообщил Кэнди The Sun.
19.03.2022 18:00
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Последние комментарии:
одним вью обоссал 2 никчемных недоклуба
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какая жалость
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От общего к частному
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ВсЕ, абсолютно все ссут на синюю помойку челси
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пхахаха факт вам на еблойды пенсы
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ахахахахахахаха
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Чё за чёрт
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Это правда!!
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Соберёшь
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Хуя се
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Почему не его фото с бабой?
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По факту!!!
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