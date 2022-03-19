Ник Кэнди: "Стэмфорд Бридж" — дерьмо"

Потенциальный покупатель "Челси" Ник Кэнди раскритиковал состояние стадиона "синих" Стэмфорд Бридж".

При поддержке других инвесторов Кэнди предложил 2.5 млрд. фунтов за "Челси", а также взял на себя обязательство построить новый стадион на месте "Стэмфорд Бридж".



По мнению Ника, нынешняя арена "синих" чрезвычайно устарела и больше не соответствует уровню клуба.



"Этот стадион не годится для эксплуатации в 21-м веке. Просто не годится. Так что это нужно сделать — особенно в свете того, что правительство хочет принять Чемпионат Мира в будущем".



"Мне довелось побывать в VIP-ложе и во многих других частях стадиона. Когда я ходил на футбол вместе с отцом, то сидел рядом с гостевым сектором, и я могу сказать, что, по большому счету, этот стадион — дерьмо".



"Тоттенхэм" обладает лучшим стадионом в мире, он умопомрачительно великолепен. Нам далеко до их уровня инфраструктуры — хотя "Тоттенхэму" далеко до нас на поле", — сообщил Кэнди The Sun.