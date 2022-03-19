Ник Кэнди: "Стэмфорд Бридж" — дерьмо"

Стэмфорд Бридж Потенциальный покупатель "Челси" Ник Кэнди раскритиковал состояние стадиона "синих" Стэмфорд Бридж".

При поддержке других инвесторов Кэнди предложил 2.5 млрд. фунтов за "Челси", а также взял на себя обязательство построить новый стадион на месте "Стэмфорд Бридж".

По мнению Ника, нынешняя арена "синих" чрезвычайно устарела и больше не соответствует уровню клуба.

"Этот стадион не годится для эксплуатации в 21-м веке. Просто не годится. Так что это нужно сделать — особенно в свете того, что правительство хочет принять Чемпионат Мира в будущем".

"Мне довелось побывать в VIP-ложе и во многих других частях стадиона. Когда я ходил на футбол вместе с отцом, то сидел рядом с гостевым сектором, и я могу сказать, что, по большому счету, этот стадион — дерьмо".

"Тоттенхэм" обладает лучшим стадионом в мире, он умопомрачительно великолепен. Нам далеко до их уровня инфраструктуры — хотя "Тоттенхэму" далеко до нас на поле", — сообщил Кэнди The Sun.


Метки Кэнди, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1139

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Последние комментарии:




  1. chlesea88 19.03.2022 18:41 # chlesea88
    одним вью обоссал 2 никчемных недоклуба

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  2. chlesea88 19.03.2022 18:39 # chlesea88
    какая жалость

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  3. shakur 19.03.2022 18:38 # shakur
    От общего к частному

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  4. kukuruzzo 19.03.2022 18:36 # kukuruzzo
    ВсЕ, абсолютно все ссут на синюю помойку челси

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  5. v-0987654321 19.03.2022 18:34 # v-0987654321
    пхахаха факт вам на еблойды пенсы

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  6. true-manc 19.03.2022 18:25 # true-manc
    ахахахахахахаха

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  7. chelsea-69 19.03.2022 18:19 # chelsea-69
    Чё за чёрт

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  8. chuckie-lfc 19.03.2022 18:06 # chuckie-lfc
    Это правда!!

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  9. jirrort 19.03.2022 18:05 # jirrort
    Соберёшь

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  10. mancunia-planet 19.03.2022 18:04 # mancunia-planet
    Хуя се

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  11. suddenly 19.03.2022 18:02 # suddenly
    Почему не его фото с бабой?

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  12. electric 19.03.2022 18:01 # electric
    По факту!!!

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