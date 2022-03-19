Гол Сака принес "Арсеналу" победу над "Виллой"
"Арсенал" одержал победу 0:1 в гостях у "Астон Виллы" благодаря голу Букайо Сака и укрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге.
По сравнению с прошлым уикендом в стартовом составе "вилланов" произошло три перестановки. Эшли Янг появился вместо Люки Диня, Эзри Конса — вместо Калума Чемберса, Эмилиано Буэндиа — вместо Данни Ингса.
"Канониры" недосчитались своего первого номера Аарона Рамсдейла, чье место в воротах занял Бернд Лено. Эмиль Смит-Роуз заменил Габриэля Мартинелли.
"Арсенал" довольно скоро принялся диктовать игру, закрепившись на чужой половине поля. Первый опасный момент возник на 11-й минуте, когда Конса едва не совершил автогол — Эмилиано Мартинес этому помешал.
Гости оказывали давление и на 30-й минуте вполне закономерно открыли счет. Букайо Сака на подступах к штрафной подкараулил отскок мяча и пробил в касание низом — 0:1.
В остатке тайма "Вилла" отодвинула игру от своих ворот, однако реальных угроз воротам Лено создать не смогла. Вдобавок сама игра стала рваной из-за дисциплинарных нарушений.
С началом второго тайма "канониры" принялись искать второй гол, однако довольно скоро переключились на сдерживание соперника, которому было нечего терять и который шел большими силами вперед при поддержке трибун.
На 68-й минуте Олли Уоткинс наносил удар из пределов штрафной, а мяч срикошетил от Кирана Тирни и попал в штангу. Чуть ранее неточным выстрелом с дистанции отметился Джон Макгинн.
Хозяева наиграли только на один удар в створ, который случился на последней секунде матча. Гости весьма уверенно провели концовку.
"Арсенал" реабилитировался за домашнее поражение от "Ливерпуля" и, набрав эти три очка, укрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге. "Канониры" сыграли довольно просто, но надежно.
"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче
19.03.2022 17:30
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Словяне давайте ебаште друг друга
развлекайте мир хахахаха
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Приползете на коленях, жалкие европейчики, когда топить нечем будет зимой(с)
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Интересно, почему со стороны скамейки хозяев всю игру доносился собачий лай?
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Сутулый пёс был дно игроком, теперь дно как тренер. Всё закономерно
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Ник Кэнди: "Стэмфорд Бридж" — это какуля"
Источник: http://fapl.ru/posts/92061/
с фапла братишка
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Колбасы пидорасы, хотя вряд ли хуже скумов
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Гейгуннеровским оргиям - быть! С победой, лондонское меньшинство!
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Коут чёт потерялся сегодня совсем.
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Канониры молодцы. Могут и пенсов опередить, но вряд ли они у них смогут выиграть в очной встрече, а вот манков нахлобучить вполне.
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Ггешки чисто в axye, вышвырнули манков из 4-ки, не удивлюсь что ели с пенсами местами махнуться, хотя вряд-ли.
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Нужен Бомбардир
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Я не хочу,чтобы арсосал снова позорил АПЛку в чиге лемпионов, братишки.
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трансфер Грилиша походу стоит сравнивать с трансфером Паркера: в проигрыше остались и клубы, и игрок
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Нормально, летом нужен страйкер прям топяра нужен. И защиту
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Кутуньо не играл что ли?
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Не особо зрелищно, но сейчас главное результат
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уф, потная катка в конце. Пепе вышел играть за Виллу. Тупо все в минус. Ляка xуйло as usual. Остальные на уровне! Очередные важнейшие 3 очка! МЮ сейчас в aхуе) гуннеров с победой!
Надо забирать Жезуса из Сити. все равно на банке сидит, а у нас для него основа готова.
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Хороший матч до последней секунды. Арсик неплох реально. Конечно по сравнению с первыми тремя командами остальные полная хйня, но так или иначе Артета заслуживает погонять в лч, молодец.
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Учитывая сложнейший матч в среду, это отличный результат для нас.
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Играли чисто до первого гола в футбол. При Венгере такого не было, теперь же пока так, ватокатом доигрываем.
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