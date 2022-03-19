Гол Сака принес "Арсеналу" победу над "Виллой"

Букайо Сака "Арсенал" одержал победу 0:1 в гостях у "Астон Виллы" благодаря голу Букайо Сака и укрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге.

По сравнению с прошлым уикендом в стартовом составе "вилланов" произошло три перестановки. Эшли Янг появился вместо Люки Диня, Эзри Конса — вместо Калума Чемберса, Эмилиано Буэндиа — вместо Данни Ингса.

"Канониры" недосчитались своего первого номера Аарона Рамсдейла, чье место в воротах занял Бернд Лено. Эмиль Смит-Роуз заменил Габриэля Мартинелли.

"Арсенал" довольно скоро принялся диктовать игру, закрепившись на чужой половине поля. Первый опасный момент возник на 11-й минуте, когда Конса едва не совершил автогол — Эмилиано Мартинес этому помешал.

Гости оказывали давление и на 30-й минуте вполне закономерно открыли счет. Букайо Сака на подступах к штрафной подкараулил отскок мяча и пробил в касание низом — 0:1.

В остатке тайма "Вилла" отодвинула игру от своих ворот, однако реальных угроз воротам Лено создать не смогла. Вдобавок сама игра стала рваной из-за дисциплинарных нарушений.

С началом второго тайма "канониры" принялись искать второй гол, однако довольно скоро переключились на сдерживание соперника, которому было нечего терять и который шел большими силами вперед при поддержке трибун.

На 68-й минуте Олли Уоткинс наносил удар из пределов штрафной, а мяч срикошетил от Кирана Тирни и попал в штангу. Чуть ранее неточным выстрелом с дистанции отметился Джон Макгинн.

Хозяева наиграли только на один удар в створ, который случился на последней секунде матча. Гости весьма уверенно провели концовку.

"Арсенал" реабилитировался за домашнее поражение от "Ливерпуля" и, набрав эти три очка, укрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге. "Канониры" сыграли довольно просто, но надежно.

"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2022 17:30

Количество просмотров Просмотров: 1808

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. v-0987654321 19.03.2022 18:36 # v-0987654321
    Словяне давайте ебаште друг друга
    развлекайте мир хахахаха

    (ответить)

  2. keksex 19.03.2022 18:35 # keksex
    https://t.me/c/1729534147/6053

    Приползете на коленях, жалкие европейчики, когда топить нечем будет зимой(с)

    (ответить)

  3. gucman 19.03.2022 18:30 # gucman
    Интересно, почему со стороны скамейки хозяев всю игру доносился собачий лай?

    (ответить)

  4. division 19.03.2022 18:27 # division
    Сутулый пёс был дно игроком, теперь дно как тренер. Всё закономерно

    (ответить)

  5. true-manc 19.03.2022 18:24 # true-manc
    Ник Кэнди: "Стэмфорд Бридж" — это какуля"

    Источник: http://fapl.ru/posts/92061/

    с фапла братишка

    (ответить)

  6. chelsea-69 19.03.2022 18:22 # chelsea-69
    Колбасы пидорасы, хотя вряд ли хуже скумов

    (ответить)

  7. gucman 19.03.2022 18:22 # gucman
    Гейгуннеровским оргиям - быть! С победой, лондонское меньшинство!

    (ответить)

  8. sausage 19.03.2022 17:57 # sausage
    Коут чёт потерялся сегодня совсем.

    (ответить)

  9. sausage 19.03.2022 17:56 # sausage
    Канониры молодцы. Могут и пенсов опередить, но вряд ли они у них смогут выиграть в очной встрече, а вот манков нахлобучить вполне.

    (ответить)

  10. lovrentiy 19.03.2022 17:44 # lovrentiy
    Ггешки чисто в axye, вышвырнули манков из 4-ки, не удивлюсь что ели с пенсами местами махнуться, хотя вряд-ли.

    (ответить)

  11. c1886- 19.03.2022 17:42 # c1886-
    Нужен Бомбардир

    (ответить)

  12. jirrort 19.03.2022 17:35 # jirrort
    Я не хочу,чтобы арсосал снова позорил АПЛку в чиге лемпионов, братишки.

    (ответить)

  13. wolfsmensch 19.03.2022 17:35 # wolfsmensch
    трансфер Грилиша походу стоит сравнивать с трансфером Паркера: в проигрыше остались и клубы, и игрок

    (ответить)

  14. dautov 19.03.2022 17:35 # dautov
    Нормально, летом нужен страйкер прям топяра нужен. И защиту

    (ответить)

  15. brown-ale 19.03.2022 17:34 # brown-ale
    Кутуньо не играл что ли?

    (ответить)

  16. aliluya-nn 19.03.2022 17:34 # aliluya-nn
    Не особо зрелищно, но сейчас главное результат

    (ответить)

  17. easports 19.03.2022 17:34 # easports
    уф, потная катка в конце. Пепе вышел играть за Виллу. Тупо все в минус. Ляка xуйло as usual. Остальные на уровне! Очередные важнейшие 3 очка! МЮ сейчас в aхуе) гуннеров с победой!

    Надо забирать Жезуса из Сити. все равно на банке сидит, а у нас для него основа готова.

    (ответить)

  18. mancunia-planet 19.03.2022 17:34 # mancunia-planet
    Хороший матч до последней секунды. Арсик неплох реально. Конечно по сравнению с первыми тремя командами остальные полная хйня, но так или иначе Артета заслуживает погонять в лч, молодец.

    (ответить)

  19. redwhitegun 19.03.2022 17:33 # redwhitegun
    Учитывая сложнейший матч в среду, это отличный результат для нас.

    (ответить)

  20. gameboy 19.03.2022 17:33 # gameboy
    Играли чисто до первого гола в футбол. При Венгере такого не было, теперь же пока так, ватокатом доигрываем.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: