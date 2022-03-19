Гол Сака принес "Арсеналу" победу над "Виллой"

"Арсенал" одержал победу 0:1 в гостях у "Астон Виллы" благодаря голу Букайо Сака и укрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге.

По сравнению с прошлым уикендом в стартовом составе "вилланов" произошло три перестановки. Эшли Янг появился вместо Люки Диня, Эзри Конса — вместо Калума Чемберса, Эмилиано Буэндиа — вместо Данни Ингса.



"Канониры" недосчитались своего первого номера Аарона Рамсдейла, чье место в воротах занял Бернд Лено. Эмиль Смит-Роуз заменил Габриэля Мартинелли.



"Арсенал" довольно скоро принялся диктовать игру, закрепившись на чужой половине поля. Первый опасный момент возник на 11-й минуте, когда Конса едва не совершил автогол — Эмилиано Мартинес этому помешал.



Гости оказывали давление и на 30-й минуте вполне закономерно открыли счет. Букайо Сака на подступах к штрафной подкараулил отскок мяча и пробил в касание низом — 0:1.



В остатке тайма "Вилла" отодвинула игру от своих ворот, однако реальных угроз воротам Лено создать не смогла. Вдобавок сама игра стала рваной из-за дисциплинарных нарушений.



С началом второго тайма "канониры" принялись искать второй гол, однако довольно скоро переключились на сдерживание соперника, которому было нечего терять и который шел большими силами вперед при поддержке трибун.



На 68-й минуте Олли Уоткинс наносил удар из пределов штрафной, а мяч срикошетил от Кирана Тирни и попал в штангу. Чуть ранее неточным выстрелом с дистанции отметился Джон Макгинн.



Хозяева наиграли только на один удар в створ, который случился на последней секунде матча. Гости весьма уверенно провели концовку.



"Арсенал" реабилитировался за домашнее поражение от "Ливерпуля" и, набрав эти три очка, укрепился на четвертом месте в Премьер-Лиге. "Канониры" сыграли довольно просто, но надежно.



"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче