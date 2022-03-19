Роналду планирует остаться в МЮ на следующий сезон

Нападающий Криштиану Роналду планирует остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон, даже если "красные дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов.

Роналду вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" только прошлым летом, однако это возвращение, вероятно, не оправдало ожиданий Криштиану: "дьяволы" точно завершат сезон без трофеев, а вдобавок рискуют остаться без путевки в Лигу Чемпионов.



В последние недели ходили упорные слухи о том, что Роналду может покинуть "Юнайтед" уже грядущим летом, однако издание The Telegraph готово успокоить фанатов клубов с "Олд Траффорд".



Несмотря на риск непопадания в Лигу Чемпионов и связанную с выбором главного тренера неопределенность, 37-летний португалец планирует выступать за "дьяволов" в следующем сезоне.



Роналду не хочет завершать свою карьеру в "Юнайтед" на такой грустной ноте. Криштиану надеется, что приход нового главного тренера и усиление в летнее трансферное окно позволят "дьяволам" лучше выступить в следующем сезоне.