Рамсдейл не поедет в сборную Англии из-за травмы

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл был вынужден отказаться от поездки в сборную Англии из-за травмы бедра.

23-летнего Рамсдейла, который по ходу этого сезона утвердился первым номером "Арсенала", неожиданно не оказалось в заявке "канониров" на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в субботу.



"Аарон Рамсдейл получил мышечную травму и пропустит несколько недель", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета по прибытии "Вилла Парк".



Как уточняет The Athletic, Рамсдейл повредил бедро еще в первом тайме матча против "Ливерпуля" в минувшую среду. Аарон сыграл все 90 минут, но после финального свистка обратился за медицинской помощью.



Учитывая озвученные Артетой сроки восстановления, Рамсдейл не сможет откликнуться на вызов из сборной и побороться за роль первого номера англичан, которые в конце марта сыграют товарищеские матчи против Швейцарии и Кот-д'Ивуара.