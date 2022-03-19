Конте уверен, что "Тоттенхэм" сможет финишировать в топ-4

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте уверен, что его команда сможет завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

В данный момент "Тоттенхэм" занимает только седьмую позицию в Премьер-Лиге, но находится лишь в трех очках позади четвертого "Арсенала".



Конте чувствует, что "шпоры" прибавляют и готовы совершить рывок наверх в 10 заключительных матчах сезона.



"В данный момент у меня есть огромная уверенность насчет этого. У меня хорошее предчувствие, потому что я наблюдаю огромный прогресс".



"Мы упорно трудились на протяжении пяти последних месяцев, и сейчас я начинаю видеть огромный прогресс своей команды во многих аспектах — не только на поле, но также за его пределами, в плане характера".



"Думаю, мы готовимся сделать следующий шаг, и будет очень важно завершить этот сезон как можно лучше, чтобы укрепить свою веру в то, что мы делаем", — сообщил Конте в интервью Sky Sports.