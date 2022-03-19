Джеррард похвалил боссов "Арсенала" за терпение в отношении Артеты

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард похвалил боссов "Арсенала" за терпение в отношении Микеля Артеты.

Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019. За это время Микель преодолел несколько кризисов, но в этом сезоне у "канониров" появился свой игровой почерк и реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



Джеррард восхищается своим коллегой по тренерскому цеху и считает, что Артете повезло с руководством.



"Микель великолепно делает свою работу, и при нем "Арсенал" по-настоящему обрел стабильность, которую искал, поэтому нужно отдать ему должное".



"Он преодолел пару периодов, когда он сам и его команда находились под давлением, однако нужно похвалить принимающих в "Арсенале" решения людей, которые поддерживали его и дали ему время, чтобы проявить свою авторитет и заставить их играть в соответствии с его философией", — цитирует Джеррарда Evening Standard.