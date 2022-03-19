Холанд выберет себе клуб в ближайшие 10 дней

Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд должен принять решение насчет своего будущего в ближайшие 10 дней.

Грядущим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 63 миллиона фунтов. Это означает, что "Боруссия" бессильна предотвратить уход своего бомбардира, и Эрлинг сам является хозяином своей судьбы.

По информации BBC, лагерь Холанда уже провел переговоры с "Манчестер Сити", "Реалом" и "Барселоной", которые теперь ожидают, что решит 21-летний игрок сборной Норвегии.

Три перечисленных клуба предлагают Холанду примерно одинаковые в финансовом отношении условия. Дальше все зависит от личных предпочтений Эрлинга, который должен определиться до конца марта.

Добавим, в этом сезоне Холанд забил 23 гола в 22 матчах за клуб из Дортмунда.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2022 13:00

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  1. kdimitry 19.03.2022 13:31 # kdimitry
    однозначно реал, сити и барса не тот уровень

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  2. true-manc 19.03.2022 13:12 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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  3. chelsea88 19.03.2022 13:11 # chelsea88
    Задолбала уже эта сага.

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  4. frisby 19.03.2022 13:08 # frisby
    один в поле не воин
    ждем в бестрофейное галубое гавно за 100 млн - посмотрим как он в АПЛ будет забивать с дуболомами защитниками как в Бернли или вест хэме
    по стопам папы пойдет. во всех смыслах

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