Холанд выберет себе клуб в ближайшие 10 дней

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд должен принять решение насчет своего будущего в ближайшие 10 дней.

Грядущим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 63 миллиона фунтов. Это означает, что "Боруссия" бессильна предотвратить уход своего бомбардира, и Эрлинг сам является хозяином своей судьбы.



По информации BBC, лагерь Холанда уже провел переговоры с "Манчестер Сити", "Реалом" и "Барселоной", которые теперь ожидают, что решит 21-летний игрок сборной Норвегии.



Три перечисленных клуба предлагают Холанду примерно одинаковые в финансовом отношении условия. Дальше все зависит от личных предпочтений Эрлинга, который должен определиться до конца марта.



Добавим, в этом сезоне Холанд забил 23 гола в 22 матчах за клуб из Дортмунда.