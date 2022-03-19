Холанд выберет себе клуб в ближайшие 10 дней
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд должен принять решение насчет своего будущего в ближайшие 10 дней.
Грядущим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 63 миллиона фунтов. Это означает, что "Боруссия" бессильна предотвратить уход своего бомбардира, и Эрлинг сам является хозяином своей судьбы.
По информации BBC, лагерь Холанда уже провел переговоры с "Манчестер Сити", "Реалом" и "Барселоной", которые теперь ожидают, что решит 21-летний игрок сборной Норвегии.
Три перечисленных клуба предлагают Холанду примерно одинаковые в финансовом отношении условия. Дальше все зависит от личных предпочтений Эрлинга, который должен определиться до конца марта.
Добавим, в этом сезоне Холанд забил 23 гола в 22 матчах за клуб из Дортмунда.
19.03.2022 13:00
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однозначно реал, сити и барса не тот уровень
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КОРОЛЬ???
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Задолбала уже эта сага.
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один в поле не воин
ждем в бестрофейное галубое гавно за 100 млн - посмотрим как он в АПЛ будет забивать с дуболомами защитниками как в Бернли или вест хэме
по стопам папы пойдет. во всех смыслах
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