Абрамович получил свыше 30 предложений по "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович получил свыше 30 предложений о покупке клуба со "Стэмфорд Бридж".

Накануне вечером торговый барк Raine Group, которому Абрамович поручил осуществить продажу "Челси", завершил прием предложений от заинтересованных сторон.



Как сообщает Daily Star, свыше 30 различных инвесторов выдвинули свои предложения, из которых минимум четверо выразили готовность заплатить 2 миллиарда фунтов или более.



Одно из этих четырех наиболее крупных предложений сделал возглавляемый британским миллиардером Ником Кэнди консорциум The Blue Football Consortium, куда вошли C&P Sports Group и Hana Financial Group.



Другими серьезными претендентами на покупку "Челси" являются Тодд Бели, семейство Рикеттс и бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон.



Теперь Raine Group и Абрамович переходят к следующему этапу, собираясь определить двух-трех наиболее достойных претендентов, которые получат доступ к финансовой отчетности клуба.