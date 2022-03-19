Артета хочет, чтобы "Арсенал" забивал по 100 голов за сезон
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "канониры" должны забивать по 90-100 голов за сезон, чтобы соперничать с лучшими командами Премьер-Лиги.
В этом сезоне Премьер-Лиги "Арсенал", считающийся фаворитом в борьбе за четвертое место, забил 43 гола — против 75 у "Ливерпуля", которому "канониры" проиграли на днях.
Артета чувствует, что "Арсенал" должен значительно улучшить свою игру возле чужих ворот — или за счет приглашения бомбардира, или за счет командных действий, — чтобы сделать шаг вперед.
"Чтобы быть среди команд топ-уровня в этом сезоне, тебе нужно забить 90-100 голов, как минимум. Каким-то образом ты должен выжимать столько голов из своей команды. Не спрашивайте меня, как, но это необходимо, они должны откуда-то взяться".
"Ты должен найти правильные ингредиенты, чтобы это стало возможным. Но это не подлежит обсуждению", — цитирует Артету The Guardian.
19.03.2022 11:00
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