Джо Коул уверен, что "Челси" пройдет "Реал"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул не сомневается, что "синие" пройдут "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Проведенная в пятницу жеребьевка столкнула лицом к лицу "Челси" и "Реал", которые противостояли друг другу в полуфинале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



Коул считает, что главный тренер "синих" Томас Тухель и его игроки остались довольны своим жребием. Джо ожидает увидеть очередной английский финал в мае.



"Нет, я не думаю, что "Челси" достался самый сложный жребий. "Челси" вполне им доволен".



"Им было комфортно против "Реала" в полуфинале в прошлом году, и с тех пор команды сильно не изменились".



"Думаю, все английские клубы рады, что избежали встреч друг с другом. Для "Челси" жребий мог быть лучше, но мог быть и хуже".



"В прошлом году "Реал" выглядел стареющей командой, которой противостоит молодой и задорный "Челси". Прошел год, и мало что изменилось".



"Я знаю, что к ним пришел Карло Анчелотти, и у них хватает мастерства — это же "Реал", они всегда будут угрозой. Но я думаю, "Челси" вполне доволен жребием".



"Не сомневаюсь, что "Челси" пройдет дальше. Бесспорно. Все английские команды довольны жребием, и я могу представить очередной чисто английский финал", — сообщил Коул BT Sport.