МЮ ускорится в переговорах с кандидатами на роль главного тренера

Во время предстоящего международного перерыва "Манчестер Юнайтед" ускорится в переговорах с потенциальными кандидатами на роль следующего главного тренера.

Фаворитами на роль постоянного рулевого "Юнайтед" остаются Маурисио Почеттино и Эрик Тен Хаг. Также "красные дьяволы" наблюдают за Томасом Тухелем, однако сложно представить, что новый владелец "Челси" не захочет сохранить немецкого специалиста.



По информации ESPN, "Юнайтед" уже установил контакт с Почеттино и Тен Хагом, однако до сих пор переговоры с обоими носили неофициальный характер.



Сейчас ПСЖ и "Аякс", где трудятся Маурисио и Эрик, вылетели из Лиги Чемпионов — как, собственно, и "Юнайтед", что исключает возможный конфликт интересов. Поэтому "дьяволы" могут ускориться в переговорах.



"Юнайтед" не отметает и других специалистов вроде Луиса Энрике, Хулена Лопетеги, Карло Анчелотти, но надеется сделать свой выбор еще до окончания сезона.