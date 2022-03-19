Тухель — новому владельцу "Челси": "Здесь имеют значение трофеи"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель предупредил нового владельца клуба насчет ожиданий.

Накануне Роман Абрамович завершил процесс приема предложений от потенциальных покупателей и теперь должен решить, кому передаст свой клуб.



Сумма сделки может составить свыше 2 миллиардов фунтов, и Тухель ожидает, что новый владелец будет так же полон амбиций, как и предшественник.



"Если кто-то покупает клуб за такого рода деньги, значит делает это ради борьбы на самом высоком уровне".



"Здесь ты трудишься ради трофеев и побед, ради того, чтобы быть лучшей версией себя. А не ради того, чтобы развивать проект и зарабатывать на клубе деньги".



"Я не знаю, что на уме у людей, которые покупают клуб или какую-либо организацию за такого рода деньги, потому что лично я не могу себе этого позволить и никогда не смогу".



"Но я надеюсь и думаю, что клуб "Челси", со своей структурой и организацией, может многое предложить. Отсюда и вытекает такая цена", — цитирует Тухеля Evening Standard.