"Сити" предложит новый контракт Родри

"Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт Родри, несмотря на свои планы купить еще одного центрального полузащитника грядущим летом.

Сейчас Родри проводит свой третий сезон на "Этихад", за это время утвердившись в качестве ключевого игрока "Сити". В текущей кампании 25-летний испанец сделал 2,087 передач — больше любого другого полузащитника в Премьер-Лиге.



От действующего контракта Родри остается еще два полных года, однако The Telegraph утверждает, что "горожане" хотят связать будущее экс-игрока "Атлетико" на более длительный срок.



Одновременно "Сити" находится в поисках преемника для 36-летнего Фернандиньо, даже если тот продлит свое пребывание в клубе на следующий сезон. Одной из потенциальных целей "горожан" называется Орельен Тчуамени из "Монако".