30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча субботы

В субботу, 19 марта, поединком "Астон Виллы" и "Арсенала" продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" потерпела уже 14 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги — лишь на одно меньше, чем за весь прошлый. Бирмингемцы не забивали только в одном из 13 домашних матчей чемпионата в этой кампании.



"Арсенал" выиграл все четыре последних выездных матча в Премьер-Лиге — и только два из восьми первых за пределами "Эмирейтс" в этом сезоне. В четырех последних выездных поединках чемпионата вингер "канониров" Букайо Сака поучаствовал в пяти голах.



"Астон Вилла" выиграла обе последних домашних встречи с "Арсеналом" в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 1:0. Это самая продолжительная серия бирмингемцев против "канониров" с четырех побед кряду в период с 1975 по 1979 год.



Защитник "Астон Виллы" Люка Динь вне игры с мышечным повреждением. Калум Чемберс и Дуглас Луис в порядке, несмотря на полученные против "Вест Хэма" травмы лица. Кортни Хаус и Марвелус Накамба остаются в лазарете.



Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу имеет некоторые шансы вернуться после травмы икроножной мышцы. Остальные игроки Микеля Артеты в порядке.