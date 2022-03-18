Гвардиола отреагировал на слухи насчет Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о том, что его клуб приближается к покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Согласно свежим слухам в прессе, "Сити" не просто является главным претендентом на Холанда, но и уже значительно продвинулся в согласовании трансфера норвежского бомбардира.



Впрочем, Гвардиола отказывается спекулировать на эту тему, предпочитая сосредоточиться на концовке сезона.



"За то время, что я здесь нахожусь, люди каждый месяц или два называют по 50 игроков, которых мы купим. Слушайте, прямо сейчас я не могу разговаривать о том, кого здесь нет".



"Он игрок "Дортмунда", а впереди у нас невероятный период. Когда закончится сезон и откроется трансферное окно, много всего произойдет".



"Возможно, затем я скажу, что этому клубу нужен нападающий на следующий пять, шесть, семь лет. Я не буду тем парнем, который объясняет свой успех или провал тем, что у нас нет нападающего", — цитирует Гвардиолу ESPN.