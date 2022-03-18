Гвардиола считает, что "Сити" способен на требл

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда способна сделать требл в этом сезоне.

Лидируя с отрывом в одно очко в Премьер-Лиге, "Сити" также продвигается в Лиге Чемпионов и Кубке Англии. Прежде выиграть все три этих соревнования удавалось только "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.



Поскольку однажды это уже случалось, Гвардиола не видит причин, почему это не может случиться снова — особенно когда до окончания сезона остаются считанные недели.



"Раз "Юнайтед" однажды сделал требл, значит это уже случалось и значит кто-нибудь другой это тоже может. Люди говорили, что нам никогда не завоевать три трофея на внутренней арене, но мы сделали это. Когда это случается, значит другая команда это тоже может. Конечно, это будет непросто, но это возможно".



"В сентябре, октябре и ноябре это выглядит сложно, но когда у тебя остается два месяца, и ты все еще сражаешься за три трофея, тогда это возможно. С другой стороны, это случалось только однажды, и это показывает, насколько это сложно", — цитирует Гвардиолу The Guardian.