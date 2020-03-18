Тухель — о противостоянии с "Реалом": "Это будет интересно и тяжело"

Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал предстоящее противостояние с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Проведенная в пятницу жеребьевка определила в соперники "Челси" по следующему раунду элитного европейского турнира "Реал", который в 1/8 финала выбил ПСЖ.



Тухель находится в предвкушении двух матчей с командой Карло Анчелотти и сокрушается, что домашняя встреча, возможно, пройдет на пустом "Стэмфорд Бридж".



"Это тяжелый жребий. Вряд ли могло быть сильно сложнее, чем сыграть ответный матч на "Бернабеу" при их зрителях".



"Это большое испытание, которое вызывает большой восторг. Мы знаем, что нас ждет; это будет интересно и тяжело".



"Если дома нам придется сыграть без зрителей, то лишимся преимущества, потому что этот матч — для зрителей, и со зрителями игра становится другой".



"Надеюсь, мы найдем решение. Надеюсь, каждый в клубе будет сражаться, чтобы зрители смогли присутствовать на наших матчах. Зрители на стадион делают игру другой", — цитирует Тухеля Sky Sports.