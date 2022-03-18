Конте упрекнул Артету за критику расписания

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте отреагировал на жалобы своего коллеги Микеля Артеты из "Арсенала" по поводу графика матчей в Премьер-Лиге.

После поражения 0:2 от "Ливерпуля" в минувшую среду Артета саркастически поблагодарил Премьер-Лигу за невыносимое расписание — в марте и затем в апреле "канониры" играют матчи, между которыми менее 72 часов.



Однако Конте считает, что Артета, чей клуб жульническим образом добился отмены матча с "Тоттенхэмом" в январе, не может требовать справедливости.



"Раз уж мы говорим о несправедливости, то я бы лишь хотел напомнить Артете об отложенном матче "Тоттенхэм" — "Арсенал".



"Думаю, моего ответа достаточно. Это для тех, кто хочет поговорить о том, что справедливо, а что — нет. Если помните, тот матч был отложен. Я этого не забыл. Думаю, после такого неправильно говорить, справедливо это или нет", — цитирует Конте Evening Standard.



Напомним, то дерби Северного Лондона было отложено Премьер-Лигой по просьбе "Арсенала", который воспользовался коронавирусным правилом и сослался на недостаточное количество игроков в строю. При этом у "канониров" был подтвержден всего один случай заражения COVID-19.