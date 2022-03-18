Соперником "Лестера" по 1/4 финала Лиги Конференций стал ПСВ

В четвертьфинале Лиги Конференций "Лестеру" предстоит сразиться с голландским ПСВ.

"Лисы" попали в 1/4 финала третьего по значимости европейского турнира, не без труда преодолев сопротивление "Ренна" — 3:2 по сумме двух матчей.



Дальше не будет проще. Команда Брендана Роджерса дважды сыграет с ПСВ, который в данный момент соперничает с "Аяксом" за титул Эредивизии.



Свой первый матч в четвертьфинале "Лестер" проведет 7 апреля, ответный — через неделю. В случае успеха "лисы" могут выйти на "Рому" Жозе Моуриньо.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций



"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Рома" (Италия)

"Фейеноорд" (Голландия) — "Славия" (Чехия)

"Марсель" (Франция) — ПАОК (Греция)

"Лестер" (Англия) — ПСВ (Голландия)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Конференций



"Лестер" / ПСВ — "Буде-Глимт" / "Рома"

"Фейеноорд" / "Славия" — "Марсель" / ПАОК