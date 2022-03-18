Соперником "Лестера" по 1/4 финала Лиги Конференций стал ПСВ

Лига Конференций В четвертьфинале Лиги Конференций "Лестеру" предстоит сразиться с голландским ПСВ.

"Лисы" попали в 1/4 финала третьего по значимости европейского турнира, не без труда преодолев сопротивление "Ренна" — 3:2 по сумме двух матчей.

Дальше не будет проще. Команда Брендана Роджерса дважды сыграет с ПСВ, который в данный момент соперничает с "Аяксом" за титул Эредивизии.

Свой первый матч в четвертьфинале "Лестер" проведет 7 апреля, ответный — через неделю. В случае успеха "лисы" могут выйти на "Рому" Жозе Моуриньо.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Рома" (Италия)
"Фейеноорд" (Голландия) — "Славия" (Чехия)
"Марсель" (Франция) — ПАОК (Греция)
"Лестер" (Англия) — ПСВ (Голландия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Конференций

"Лестер" / ПСВ — "Буде-Глимт" / "Рома"
"Фейеноорд" / "Славия" — "Марсель" / ПАОК


Метки жеребьевка, Лестер, Лига Конференций, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. blueisthecolor 18.03.2022 18:16 # blueisthecolor
    К полуфиналам станет похоже на 1/16 ЛЕ)

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  2. civilsin 18.03.2022 18:05 # civilsin
    "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Рома" (Италия). Страшный сон Уриньо

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