Соперником "Лестера" по 1/4 финала Лиги Конференций стал ПСВ
В четвертьфинале Лиги Конференций "Лестеру" предстоит сразиться с голландским ПСВ.
"Лисы" попали в 1/4 финала третьего по значимости европейского турнира, не без труда преодолев сопротивление "Ренна" — 3:2 по сумме двух матчей.
Дальше не будет проще. Команда Брендана Роджерса дважды сыграет с ПСВ, который в данный момент соперничает с "Аяксом" за титул Эредивизии.
Свой первый матч в четвертьфинале "Лестер" проведет 7 апреля, ответный — через неделю. В случае успеха "лисы" могут выйти на "Рому" Жозе Моуриньо.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций
"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Рома" (Италия)
"Фейеноорд" (Голландия) — "Славия" (Чехия)
"Марсель" (Франция) — ПАОК (Греция)
"Лестер" (Англия) — ПСВ (Голландия)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Конференций
"Лестер" / ПСВ — "Буде-Глимт" / "Рома"
"Фейеноорд" / "Славия" — "Марсель" / ПАОК
18.03.2022 18:00
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