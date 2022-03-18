У Тухеля "хватает причин", чтобы остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель успокоил слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, "Юнайтед" готов воспользоваться той неопределенностью, которая воцарилась на "Стэмфорд Бридж" в связи со скорой продажей лондонского клуба, переманив Тухеля.



Однако Томас по-прежнему счастлив в "Челси" и не видит причин менять клуб.



"Вообще-то, я совершенно равнодушен к этих слухам. Думаете, я буду меньше предан этому клубу или буду меньше стараться? Абсолютно нет".



"Я много раз говорил, что люблю быть здесь, и этот клуб обладает всем, чтобы делать меня счастливым. У нас хватает причин, чтобы остаться здесь".



"Я стараюсь изо всех сил и ощущаю поддержку в клубе с первого дня. Это позволяет мне чувствовать себя в безопасности. Я стараюсь изо всех сил, исполняя свою роль", — цитирует Тухеля Sky Sports.