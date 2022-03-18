"Вест Хэм" встретится с "Лионом" в 1/4 финала Лиги Европы
В результате проведенной УЕФА жеребьевки соперником "Вест Хэма" по четвертьфинала Лиги Европы стал "Лион".
Напомним, команда Дэвида Мойеса достигла этого раунда, по сумме двух матчей одолев "Севилью" (3:2).
Дальше "Вест Хэму" будет противостоять "Лион", занимающий только 10-е место в французской Лиге 1.
Если "молотобойцы" выйдут в полуфинал, то там могут встретиться с грозной "Барселоной".
Добавим, первые четвертьфинальные матчи пройдут 5-6 апреля, ответные через неделю. Полуфиналы назначены на 26-27 апреля и 3-4 мая.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Аталанта" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) — "Барселона" (Испания)
"Вест Хэм" (Германия) — "Лион" (Франция)
"Брага" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы
"РБ Лейпциг" / "Аталанта" — "Брага" / "Рейнджерс"
"Вест Хэм" / "Лион" — "Айнтрахт" / "Барселона"
18.03.2022 16:00
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