"Вест Хэм" встретится с "Лионом" в 1/4 финала Лиги Европы

В результате проведенной УЕФА жеребьевки соперником "Вест Хэма" по четвертьфинала Лиги Европы стал "Лион".

Напомним, команда Дэвида Мойеса достигла этого раунда, по сумме двух матчей одолев "Севилью" (3:2).



Дальше "Вест Хэму" будет противостоять "Лион", занимающий только 10-е место в французской Лиге 1.



Если "молотобойцы" выйдут в полуфинал, то там могут встретиться с грозной "Барселоной".



Добавим, первые четвертьфинальные матчи пройдут 5-6 апреля, ответные через неделю. Полуфиналы назначены на 26-27 апреля и 3-4 мая.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Аталанта" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) — "Барселона" (Испания)

"Вест Хэм" (Германия) — "Лион" (Франция)

"Брага" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы



"РБ Лейпциг" / "Аталанта" — "Брага" / "Рейнджерс"

"Вест Хэм" / "Лион" — "Айнтрахт" / "Барселона"