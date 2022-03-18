Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра.

В минувший четверг Александер-Арнольд помог "Ливерпулю" добыть победу 0:2 над "Арсеналом", отыграв все 90 минут на "Эмирейтс". Однако после матча Трент был вынужден обратиться за медицинской помощью.



В преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в воскресенье главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что 23-летний защитник пропустит ближайшую игру и не поедет в сборную Англии.



"Трент вне игры с травмой задней поверхности бедра, поэтому в сборную Англии он тоже не поедет. Нехорошая новость. Мы еще посмотрим, сколько он пропустит. Да, счет пойдет на недели", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Добавим, в отсутствие Александер-Арнольда справа в обороне у "Ливерпуля" могут сыграть Джо Гомес или Джеймс Милнер.