Александер-Арнольд пропустит несколько недель

Трент Александер-Арнольд Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра.

В минувший четверг Александер-Арнольд помог "Ливерпулю" добыть победу 0:2 над "Арсеналом", отыграв все 90 минут на "Эмирейтс". Однако после матча Трент был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в воскресенье главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что 23-летний защитник пропустит ближайшую игру и не поедет в сборную Англии.

"Трент вне игры с травмой задней поверхности бедра, поэтому в сборную Англии он тоже не поедет. Нехорошая новость. Мы еще посмотрим, сколько он пропустит. Да, счет пойдет на недели", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, в отсутствие Александер-Арнольда справа в обороне у "Ливерпуля" могут сыграть Джо Гомес или Джеймс Милнер.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2022 15:25

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  1. gerrard08 18.03.2022 16:09 # gerrard08
    Отмазали от ссаных уроков физры в сборной.

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  2. frisby 18.03.2022 16:06 # frisby
    жаль если пропустит очередное унижение абосранной бестрофейной мочестер сосите на эмптихаде. Милли твой выход дед

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  3. high-malvern 18.03.2022 15:57 # high-malvern
    Как и писал true-manc: TAA был отсрапонен. Пару недель на восстановление теперь.

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  4. gameboy 18.03.2022 15:35 # gameboy
    Да и хуй с ним с негром

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