Александер-Арнольд пропустит несколько недель
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра.
В минувший четверг Александер-Арнольд помог "Ливерпулю" добыть победу 0:2 над "Арсеналом", отыграв все 90 минут на "Эмирейтс". Однако после матча Трент был вынужден обратиться за медицинской помощью.
В преддверии четвертьфинального матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в воскресенье главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что 23-летний защитник пропустит ближайшую игру и не поедет в сборную Англии.
"Трент вне игры с травмой задней поверхности бедра, поэтому в сборную Англии он тоже не поедет. Нехорошая новость. Мы еще посмотрим, сколько он пропустит. Да, счет пойдет на недели", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Добавим, в отсутствие Александер-Арнольда справа в обороне у "Ливерпуля" могут сыграть Джо Гомес или Джеймс Милнер.
18.03.2022 15:25
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Последние комментарии:
Отмазали от ссаных уроков физры в сборной.
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жаль если пропустит очередное унижение абосранной бестрофейной мочестер сосите на эмптихаде. Милли твой выход дед
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Как и писал true-manc: TAA был отсрапонен. Пару недель на восстановление теперь.
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Да и хуй с ним с негром
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