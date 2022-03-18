Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов В пятницу состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Лиги Чемпионов, где Англия представлена "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Три оставшихся английских команды избежали встреч друг с другом. Так в соперники "Челси", действующему победителю соревнования, достался "Реал".

"Манчестер Сити" сразится с "Атлетико", обидчиком своих соседей из "Манчестер Юнайтед". А вот "Ливерпуль" поспорит с "Бенфикой".

Добавим, первые матчи 1/4 финала будут сыграны 5-6 апреля, ответные — 12-13 апреля.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания)
"Манчестер Сити" (Англия) — "Атлетико" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) — "Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" / "Атлетико" — "Челси" / "Реал"
"Бенфика" / "Ливерпуль" — "Вильярреал" / "Бавария"


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3813

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Последние комментарии:




  1. scholes18 18.03.2022 16:19 # scholes18
    отлично, Манчестерское дерби в 1/4 это интересно)

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  2. narcot 18.03.2022 16:18 # narcot
    сито опять насосало жеребьёвку. ясно

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  3. liverputin 18.03.2022 16:16 # liverputin
    главное чтоб чтоб безпись свой прогноз не оставил

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  4. negan 18.03.2022 16:12 # negan
    Говорят, за супом приехала чёрная Волга, его увели под руки и увезли. С тех пор его больше никто не видел. Пацаны, не будьте супами, помните, что за свои слова надо отвечать.

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  5. thegodfather 18.03.2022 16:12 # thegodfather
    тот реал что я видел против псж обьективно не впечатлил. в выездной игре ваще были мальчиками для битья.
    а псж та еще помойка

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  6. letonred 18.03.2022 16:11 # letonred
    Англ. финал

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  7. moneycity 18.03.2022 16:10 # moneycity
    Клопп и тут наротировал? Ну что ты будешь делать..

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  8. meshuggah 18.03.2022 16:08 # meshuggah
    Норм жеребьевка
    У Баварии считай изи финал
    Ну значит повторим 2012

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  9. thegodfather 18.03.2022 16:02 # thegodfather
    и для сити самый сложный соперник.
    закрытые команды могут стать бичем для них. Какие-то ничейки могут быть, пенки, все такое. Реал они бы разнесли. Хуже для них только ЛФК мог сейчас быть ,имхо.

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  10. high-malvern 18.03.2022 16:01 # high-malvern
    Ливерпулю ожидаемо попалась Бенфика. Я лично хотел пару Челси-Ливерпуль. Было бы классно. Ну ладно.

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  11. faterlend 18.03.2022 16:00 # faterlend
    Фашисты в Москве согнали на концерт в поддержку войны в Украине и в честь аннексии Крыма полный стадион рабов.
    Остальная часть рабов стоит в очереди за сахаром.


    На сцене появился Николай Басков. Ранее он поддержал войну в Украине.
    Кормят рабов гречкой и перловкой на концерте.

    (ответить)

  12. thegodfather 18.03.2022 16:00 # thegodfather
    х3 че и сказать про жребию.
    очевидно зерохую опять фартануло, финал уже почти в их кармане, бавария есть бавария, но они слабее ливерпуля, у них очень много проблем с полузащитой и защитой.

    челси выпал не самый сложный соперник, но и обьективно были варианты получше.

    Потенциально с сити в полуфинале - кажись это финиш для Челси. В отдельно взятом матче выиграть офк могут, в 2х матчевом я не уверен. Тем паче уже 2 раза всосали им в сезоне. В общем посмотрим. Хорошо лишь то, что развели днищей между собой и топов, иначе пары вильяреал-фика и потенциально один из них в полуфинале это фарс,это даже не лига европы. А так полуфиналы будут огненные 100%

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  13. faterlend 18.03.2022 16:00 # faterlend
    У Лужников длинные очереди и давка у палаток с бесплатными хотдогами — «Новая газета»

    Народ-хотдогоносец

    @stalin_gulag

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  14. faterlend 18.03.2022 15:59 # faterlend
    Перловка? Правда что ли?! — Осторожно.Новости

    Как скот согнанные на митинг бюджетники радуются бесплатной перловке. (Смотреть со звуком). Хроники народной деградации

    @stalin_gulag

    Руснявые отбросы разочарованы, что не было традиционных блинов с лопаты

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  15. jirrort 18.03.2022 15:54 # jirrort
    Тухель в четвертьфинале, Анчелотти в четвертьфинале,Эмери в четвертьфинале.А псж с пакетинкой в моче!

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  16. j-silver 18.03.2022 15:43 # j-silver
    Изи катка до финала для Ливерпуля
    За Ливерпуль. За Донбас. Юнва.

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  17. sausage 18.03.2022 15:40 # sausage
    Ну норм. Хотя, на этой стадии придётся попотеть с любым соперником.

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  18. ygyrbendar 18.03.2022 15:39 # ygyrbendar
    Опять походу английский финал будет

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  19. chr1s8rown 18.03.2022 15:38 # chr1s8rown
    Атлетико
    Реал
    Бав
    Лив

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  20. gidro-met 18.03.2022 15:37 # gidro-met
    ЛиверПуТину фортануло, Челси тоже норм жребий на личных су4ек))

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