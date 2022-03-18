Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
В пятницу состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Лиги Чемпионов, где Англия представлена "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".
Три оставшихся английских команды избежали встреч друг с другом. Так в соперники "Челси", действующему победителю соревнования, достался "Реал".
"Манчестер Сити" сразится с "Атлетико", обидчиком своих соседей из "Манчестер Юнайтед". А вот "Ливерпуль" поспорит с "Бенфикой".
Добавим, первые матчи 1/4 финала будут сыграны 5-6 апреля, ответные — 12-13 апреля.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания)
"Манчестер Сити" (Англия) — "Атлетико" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) — "Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" / "Атлетико" — "Челси" / "Реал"
"Бенфика" / "Ливерпуль" — "Вильярреал" / "Бавария"
18.03.2022 15:00
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Последние комментарии:
отлично, Манчестерское дерби в 1/4 это интересно)
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сито опять насосало жеребьёвку. ясно
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главное чтоб чтоб безпись свой прогноз не оставил
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Говорят, за супом приехала чёрная Волга, его увели под руки и увезли. С тех пор его больше никто не видел. Пацаны, не будьте супами, помните, что за свои слова надо отвечать.
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тот реал что я видел против псж обьективно не впечатлил. в выездной игре ваще были мальчиками для битья.
а псж та еще помойка
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Англ. финал
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Клопп и тут наротировал? Ну что ты будешь делать..
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Норм жеребьевка
У Баварии считай изи финал
Ну значит повторим 2012
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и для сити самый сложный соперник.
закрытые команды могут стать бичем для них. Какие-то ничейки могут быть, пенки, все такое. Реал они бы разнесли. Хуже для них только ЛФК мог сейчас быть ,имхо.
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Ливерпулю ожидаемо попалась Бенфика. Я лично хотел пару Челси-Ливерпуль. Было бы классно. Ну ладно.
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Фашисты в Москве согнали на концерт в поддержку войны в Украине и в честь аннексии Крыма полный стадион рабов.
Остальная часть рабов стоит в очереди за сахаром.
На сцене появился Николай Басков. Ранее он поддержал войну в Украине.
Кормят рабов гречкой и перловкой на концерте.
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х3 че и сказать про жребию.
очевидно зерохую опять фартануло, финал уже почти в их кармане, бавария есть бавария, но они слабее ливерпуля, у них очень много проблем с полузащитой и защитой.
челси выпал не самый сложный соперник, но и обьективно были варианты получше.
Потенциально с сити в полуфинале - кажись это финиш для Челси. В отдельно взятом матче выиграть офк могут, в 2х матчевом я не уверен. Тем паче уже 2 раза всосали им в сезоне. В общем посмотрим. Хорошо лишь то, что развели днищей между собой и топов, иначе пары вильяреал-фика и потенциально один из них в полуфинале это фарс,это даже не лига европы. А так полуфиналы будут огненные 100%
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У Лужников длинные очереди и давка у палаток с бесплатными хотдогами — «Новая газета»
Народ-хотдогоносец
@stalin_gulag
(ответить)
Перловка? Правда что ли?! — Осторожно.Новости
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@stalin_gulag
Руснявые отбросы разочарованы, что не было традиционных блинов с лопаты
(ответить)
Тухель в четвертьфинале, Анчелотти в четвертьфинале,Эмери в четвертьфинале.А псж с пакетинкой в моче!
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Изи катка до финала для Ливерпуля
За Ливерпуль. За Донбас. Юнва.
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Ну норм. Хотя, на этой стадии придётся попотеть с любым соперником.
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Опять походу английский финал будет
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Атлетико
Реал
Бав
Лив
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ЛиверПуТину фортануло, Челси тоже норм жребий на личных су4ек))
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