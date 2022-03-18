В пятницу состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Лиги Чемпионов, где Англия представлена "Челси", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Три оставшихся английских команды избежали встреч друг с другом. Так в соперники "Челси", действующему победителю соревнования, достался "Реал".



"Манчестер Сити" сразится с "Атлетико", обидчиком своих соседей из "Манчестер Юнайтед". А вот "Ливерпуль" поспорит с "Бенфикой".



Добавим, первые матчи 1/4 финала будут сыграны 5-6 апреля, ответные — 12-13 апреля.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия) — "Атлетико" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) — "Бавария" (Германия)

"Бенфика" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов



"Манчестер Сити" / "Атлетико" — "Челси" / "Реал"

"Бенфика" / "Ливерпуль" — "Вильярреал" / "Бавария"