Джонсон: "Работа в МЮ совершенно не заинтересует Тухеля"
Бывший защитник "Челси" Глен Джонсон уверен, что главный тренер "синих" Томас Тухель отвергнет интерес "Манчестер Юнайтед".
Ранее на текущей неделе авторитетное издание The Guardian сообщило, что находящийся в поисках нового рулевого "Юнайтед" наблюдает за ситуацией Тухеля, чей уход не может исключаться ввиду разгоревшегося в "Челси" кризиса.
А если верить Daily Star, Томас и вовсе сталь целью номер один для "красных дьяволов", однако Джонсон отказывается верить в уход немца.
"Думаю, он не уйдет, если руководство "Челси" заверит его, что сделка по продаже клуба близка. Но если это затянется на 12 месяцев, тогда люди задумаются о своем будущем".
"Если эта ситуация будет улажена в ближайшие месяцы, и Тухеля с игроками заверят насчет этого, тогда, думаю, работа в "Манчестер Юнайтед" его совершенно не заинтересует", — цитирует Джонсона Daily Mail.
18.03.2022 14:00
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