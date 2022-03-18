Каррагер объяснил, почему "Арсенал" будет в топ-4

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер объяснил, почему "Арсенал" опередит "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.

Несмотря на поражение 0:2 от "Ливерпуля" в среду вечером, "Арсенал" продолжает удерживать четвертую позицию в таблице, вдобавок сыграл меньше матчей, чем конкуренты.



Каррагер считает, что "Арсенал" не обладает такими индивидуально сильными игроками, как "Тоттенхэм" и "Юнайтед", однако сила "канониров" в командной игре.



"Арсеналу" предстоит битва за попадание в топ-4. Забудьте о том, что они плохо сыграли против "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Важно не то, как ты сыграл против определенных команд, а то, сколько очков ты набрал".



"Они сражаются с "Тоттенхэмом", "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед". Думаю, "Арсенал" лучше как команда, но "Юнайтед" и "Тоттенхэм" обладают особенными игроками вроде Харри Кейна, Сона или Роналду".



"Наверное, именно этого им и не хватило против "Ливерпуля". Харри Кейн или Роналду использовали бы момент, который Эдегор использовать не смог".



"Однако "Арсенал" является настоящей командой в плане сплоченности и того, как устроена их игра. Налицо тренерская работа, и я думаю, они будут в топ-4", — сообщил Каррагер в эфире.