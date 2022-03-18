Невилл советует МЮ "брутального" Симеоне

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал "красных дьяволов" рассмотреть кандидатуру главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

Ранее на текущей неделе "матрасники" Симеоне отпраздновали победу 0:1 на "Олд Траффорд", выбив "Юнайтед" из Лиги Чемпионов.



Этот результат не удивил Невилла, который и сам успел проиграть Симеоне за свою короткую тренерскую карьеру. По мнению Гари, именно такой брутальный специалист и нужен "дьяволам".



"Диего Симеоне должен быть кандидатом, но ранее переманить его из "Атлетико" никогда не представлялось возможным".



"Он женат на этом клубе, он привязан к нему. Но было бы великолепно посмотреть на него в Премьер-Лиге. Во вторник вечером мы увидели то, что я видел много раз — его блестящий "Атлетико", еще когда там выступал Гризманн до своего ухода в "Барселону", обыгрывал и мою "Валенсию" 2:0".



"Великолепный тренер с брутальным отношением к игре и всему остальному. Он жесткий тренер, но именно такой тренер и нужен "Манчестер Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" нужен тренер, который сможет соперничать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой, потому что эти двое — лучшие. Им нужен тот, кто сможет стоять у бровки и чувствовать себя равным с ними. Думаю, Симеоне смог бы".



"Я бы не стал полностью исключать Симеоне, но и Тен Хаг или Почеттино стали бы шагом вперед, потому что они хотят прогрессивного тренера, который хочет играть определенным образом. И эти двое обошлись бы дешевле".



"Я не знаю, сколько точно стоило бы "Манчестер Юнайтед" приглашение Симеоне из "Атлетико", но это было бы дорого", — сообщил Невилл Sky Sports.