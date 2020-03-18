Хосе Энрике опасается, что Салах не подпишет новый контракт с "Ливерпулем"

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике опасается, что нападающий "красных" Мохамед Салах так и не подпишет новый контракт.

В данный момент Салах приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту с "Ливерпулем", а переговоры о новой сделке, если верить слухам, находятся в тупике с декабря.



Энрике считает, что расставание Салаха и "Ливерпуля" было бы ошибкой для обеих сторон, однако испанец не слишком верит, что этой ошибки удастся избежать.



"Я понимаю позицию клуба, но "Манчестер Юнайтед" хорошо платит игрокам, "Сити" хорошо платит, "Челси" хорошо платит, "Реал" и "Барселона" хорошо платят, и "Ливерпуль" тоже должен хорошо платить, если хочет удерживать своих лучших игроков".



"Они и так хорошо получают, но в случае с Салахом мы говорим о лучшем игроке в мире с августа. Если другой клуб предложит ему 10 миллионов фунтов в год вместо 8 миллионов фунтов в год, то я не думаю, что это как-либо изменит его жизнь".



"Я понимаю, что Салах, будучи лучшим игроком в мире, хочет зарабатывать соответствующим образом, но если обе стороны умны, то они найдут компромисс. Так должно быть, но я не очень уверен насчет этого. Для него было бы огромной ошибкой уйти, как и для "Ливерпуля" было бы огромной ошибкой отпустить его", — цитирует Энрике Daily Express.