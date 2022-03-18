Мерсон по-прежему ожидает, что чемпионом станет "Сити"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что шансы "Манчестер Сити" выиграть Премьер-Лигу по-прежнему выше, чем у "Ливерпуля".

Благодаря победе 0:2 над "Арсеналом" в среду вечером "Ливерпуль" сократил свое отставание от "Сити" до одного очка.



"Ливерпуль" набрал устрашающую форму, одержав девять побед подряд в Премьер-Лиге, и многие теперь называют "красных" фаворитом в борьбе за титул, однако Мерсон по-прежнему ставит на "горожан".



"Вы должны помнить, что они ("Ливерпуль") преследуют одну из лучших команд в мире, которая все еще в одном очке впереди".



"Списываете "Сити" со счетов? Делайте это на свой страх и риск".



"По сути ничего не изменилось. "Ливерпуль" по-прежнему должен выиграть каждый свой матч в остатке сезона. "Сити" все еще в одном очке впереди и играет против "Ливерпуля" дома. Если "Сити" выиграет каждый матч, а с "Ливерпулем" сыграет вничью, то станет чемпионом".



"Мы говорим о "Сити" — команде, которая так много раз выигрывала 14 матчей подряд или около того в последние три-четыре года. Каждый сейчас радуется так, словно "Ливерпуль" выиграл лигу".



"Вы должны помнить, что "Сити", хоть и сыграл вничью 0:0 на "Селхерст Парк", но имел моментов, которых хватило бы на пару матчей".



"Совсем не кажется, что они не забьют гол. Ты смотришь на их игру и не чувствуешь, что они не забьют целую вечность".



"Эта команда способна выдавать победные серии — и легко. Я бы предпочел быть на месте "Сити". "Ливерпулю" все еще предстоит отправиться на "Этихад", а я знаю, на что способен "Сити". У них грозная команда".



"Если "Ливерпуль" приедет на "Этихад" и сыграет, как в первом тайме с "Арсеналом" то это будет конец для них", — сообщил Мерсон в эфире.