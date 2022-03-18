Тухель может быть открыт к переговорам с "Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель может быть открыт к переговорам с "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на кризис, разгоревшийся на "Стэмфорд Бридж" из-за введенных в отношении Романа Абрамовича санкций, Тухель уже подтвердил, что доработает этот сезон в лондонском клубе.



Что будет дальше, пока неясно — смена владельца клуба в любом случае случае сулит большими изменениями в "Челси".



Как утверждает The Athletic, Тухель не планирует бросать "синих" только из-за смены владельца, однако некоторые источники предполагают, что Томас будет готов рассмотреть предложение "Юнайтед", если оное поступит.



Если после окончания сезона нестабильность в "Челси" сохранится, в этом может быть шанс для "красных дьяволов" переманить тренера, менее года назад выигравшего с "синими" Лигу Чемпионов.