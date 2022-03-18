Приоритет Жоржиньо — новый контракт с "Челси"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо рассказал, что приоритетом его клиента остается новый контракт с лондонским клубом.

Действующий контракт Жоржиньо истекает уже в следующем году, однако прямо сейчас "Челси" не может обсуждать продление сотрудничества с игрокам ввиду наложенных на клуб санкций.



Агент Жоао Сантос надеется, что после смены своего владельца "Челси" возобновит диалог с его клиентом, иначе тот может вернуться в Серию А.



"Я не разговаривал с "Ювентусом", но я осведомлен об их интересе к Жоржиньо. У нас есть контракт с "Челси" до 2023 года, и в данный момент, учитывая ситуацию в клубе, переговоров не ведется, потому что они не могут ни подписывать, ни отпускать игроков".



"Если ситуация разрешится, нашим приоритетом будет продление контракта. Если "Челси" не продлит его контракт, мы выслушаем все заинтересованные команды", — сообщил Сантос Calciomerato.