Лэмпард сломал руку

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард поведал, что сломал руку, празднуя победу над "Ньюкаслом".

Гол Алекса Ивоби в компенсированное время позволил "Эвертону" вдесятером вырвать победу 1:0 против "Ньюкасла" в отложенном матче Премьер-Лиги и сделать большой шаг на пути к продлению прописки в элите.



Лэмпард бурно отпраздновал взятие ворот — настолько, что даже сломал руку, однако Фрэнк ни о чем не жалеет.



"Я не знаю, каким образом, но это случилось во время празднования гола. Думаю, я просто наткнулся на что-то. Спустя две минуты мою руку стало подергивать, появилась небольшая боль — но это стоит трех очков", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.