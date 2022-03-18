"Вест Хэм" выбил "Севилью" из Лиги Европы
Переиграв "Севилью" со счетом 2:0, "Вест Хэм" вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Поражение 1:0 в первой встрече обязывало "молотобойцев" идти вперед, и еще в первом тайме Томаш Соучек восстановил равновесие, головой замкнув подачу Мичейла Антонио.
Выяснение отношений перетекло в экстра-таймы, и там свое веское слово сказал Андрей Ярмоленко, сыграв на добивании после отраженного голкипером удара Пабло Форнальса — 2:0.
Таким образом, "Вест Хэм" выбил из борьбы четырехкратного победителя Лиги Европы и теперь дожидается назначенной на пятницу жеребьевки.
"Вест Хэм" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:0 (1:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 2:1
Голы: Соучек 39, Ярмоленко 112.
"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лансини (Нобл 115), Форнальс (Диоп 119), Антонио (Фредерикс 120), Бенрахма (Ярмоленко 87).
18.03.2022 03:50
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я бы выбрал мойеса нежели почча в мю
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