Саутгейт даже не думал не вызывать Магуайра

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что у него не было и мысли не вызывать защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра в национальную команду.

В четверг Магуайр был назван в числе 25 игроков, которых Саутгейт пригласил на товарищеские матчи против Швейцарии и Кот-д'Ивуара. При этом Гарет не вызвал партнеров Харри по "Юнайтед" в лице Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда.



Многим решение Саутгейта показалось странным, учитывая неважную форму Магуайра в последнее время, однако Гарет указывает на то, что к игре Харри за сборную претензий не возникает.



"Я не думаю, что мне когда-либо приходило в голову не вызывать Харри Магуайра в этот раз".



"Он был ключевой фигурой в стартовом составе, который достиг полуфинала Чемпионата Мира и финала Чемпионата Европы".



"Знаю, его клуб переживает сложный период, однако он входит в число наших лучших игроков, является частью стержня команды. Несомненно, он один из моих лучших центральных защитников. А проблемы с формой — это временно".



"Харри провел свыше 40 матчей за сборную, он стабильно выступал за нас — в том числе в осенний период. Надеюсь, он продолжит в том же духе", — цитирует Саутгейта Evening Standard.